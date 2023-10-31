Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun gerçekleştirdi | Video 31.10.2023 | 12:53 Tuzla’da bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerinde yaklaşık 2 buçuk milyon değerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Çalıştığı işyerinin kasa anahtarını kopyalayarak hırsızlığı gerçekleştiren şahıs ve 2 arkadaşı tutuklanarak ceza evine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 25 Ekim 2023 tarihi saat 22.00 sıralarında Tuzla ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi içerinse faaliyet gösteren bir iş yerinden hırsızlık suçunun gerçekleştiği belirlenerek olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin işyerine ait kamera kayıt cihazını çaldıkları belirlendi, çevre güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen K.H(20), Ş.G (38) ve Y.G(25) isimli şahısların işyerinde bulunan kasadan 56 bin 300 Dolar, 9 bin Euro, 150 bin TL nakit para, 33 adet çeyrek altın, 22 adet tam altın, maddi değeri yaklaşık 27 bin TL olan 2 adet cep telefonu çaldıkları tespit edildi.İncelemelerin devamında olayı gerçekleştiren şahıslardan K.H isimli şahsın işyeri çalışanı olduğu ve kasanın anahtarlarını kopyalayarak Y.G isimli şahsa verdiği, bu şahıs ise abisi olan Ş.G isimli şahısla hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Şahıslar ikamet adreslerine düzenlenen operasyonla olayda çaldıkları eşya ve para ile birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada, çeşitli suçlardan birçok suç kayıtlarının olduğu belirlendi.Konu ile ilgili yakalanan K.H, Ş.G ve Y.G isimli şahıslar "İşyerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.