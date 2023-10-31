Çalıştığı iş yerinin kasa anahtarını kopyaladı, 2 buçuk milyonluk soygun gerçekleştirdi | Video
Tuzla’da bir alışveriş merkezinde bulunan iş yerinde yaklaşık 2 buçuk milyon değerinde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Çalıştığı işyerinin kasa anahtarını kopyalayarak hırsızlığı gerçekleştiren şahıs ve 2 arkadaşı tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İncelemelerin devamında olayı gerçekleştiren şahıslardan K.H isimli şahsın işyeri çalışanı olduğu ve kasanın anahtarlarını kopyalayarak Y.G isimli şahsa verdiği, bu şahıs ise abisi olan Ş.G isimli şahısla hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Şahıslar ikamet adreslerine düzenlenen operasyonla olayda çaldıkları eşya ve para ile birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada, çeşitli suçlardan birçok suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
Konu ile ilgili yakalanan K.H, Ş.G ve Y.G isimli şahıslar "İşyerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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