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Güngören'de çalıştığı işyerinin kasasından 5 bin TL çaldığı belirlenen F.E.(26), tutuklandı.
Güngören Merkez Mahallesi'nde bir işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, polis inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, F.E. isimli (26) işyeri çalışanın kasadan para çaldığını tespit etti. Geçtiğimiz cuma günü gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 845 TL ve 21 dolar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., 'işyerinden hırsızlık' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.