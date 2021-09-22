Video Yaşam Çalıştığı yalının önünde duran kadın fizyoterapiste otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video

Çalıştığı yalının önünde duran kadın fizyoterapiste otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video

Çalıştığı yalının önünde duran kadın fizyoterapiste otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video
22.09.2021 | 11:07

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Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çalıştığı yalının önünde duran kadın fizyoterapiste çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, dün 14.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerine bulunan bir yalıda yaşayan yaşlı kadının fizyoterapisti Hilal H. (28) her zamanki saatinde yalıya geldi. Eve bir iki adım kala telefonu çalan Hilal H. kaldırımın kenarında durup telefonla ilgilenmeye başladı. O sırada 34 COS 258 plakalı aracın sürücüsü M.U kontrolünü kaybederek kaldırımda duran fizyoteraspiste çarptı. M.U durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sürücü M.U ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

"AYAĞINDA LASTİK İZİ BELLİYDİ"
Yalıda çalışan ve görgü tanığı olan Nihal Gök, "Gelen bayan burada yaşlı teyzenin fizik tedavisini yapıyor. Haftada iki kere geliyor. Ben tam merdivenden aşağı inerken arabanın buradan geçtiğini gördüm. Eşimin patronuna bir şey oldu zannettim ilk başta. Ben aşağı direkt geldim. Zaten o bayanı yerde gördüm ve ben de panikledim. Panikleyince zaten ayağına baktım lastik izi belliydi" dedi.

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