Video Yaşam Çalıştığı yerin kasasını soyan 'Muhasebe Müdürü' yakalandı | Video

Çalıştığı yerin kasasını soyan 'Muhasebe Müdürü' yakalandı | Video

Çalıştığı yerin kasasını soyan 'Muhasebe Müdürü' yakalandı | Video
09.05.2021 | 10:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada | Video 00:43
Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada | Video 09.05.2021 | 10:56
İstanbul’da lüks sitede kazma ve silahlı kavga kamerada | Video 01:34
İstanbul’da lüks sitede kazma ve silahlı kavga kamerada | Video 09.05.2021 | 10:56
Kafe baskınında şoke eden görüntü. Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi | Video 02:34
Kafe baskınında şoke eden görüntü. Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi | Video 09.05.2021 | 10:56
Motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada | Video 00:58
Motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada | Video 09.05.2021 | 10:56
Hasat öncesi tarlalar halı desenlerini aratmadı | Video 03:46
Hasat öncesi tarlalar halı desenlerini aratmadı | Video 09.05.2021 | 10:21
Çalıştığı yerin kasasını soyan 'Muhasebe Müdürü' yakalandı | Video 01:07
Çalıştığı yerin kasasını soyan 'Muhasebe Müdürü' yakalandı | Video 09.05.2021 | 10:25
Beşiktaş Metro İstasyonu'nda Dünya göç haritasını değiştirebilecek bulgular | Video 06:13
Beşiktaş Metro İstasyonu'nda Dünya göç haritasını değiştirebilecek bulgular | Video 09.05.2021 | 09:59
Otomobil yokuş aşağı kaydı, insanlar saniyelerle kurtuldu | Video 03:45
Otomobil yokuş aşağı kaydı, insanlar saniyelerle kurtuldu | Video 09.05.2021 | 09:50
Şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 01:08
Şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 09.05.2021 | 09:40
Silivri'de uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:31
Silivri'de uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 09.05.2021 | 09:36
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada 01:20
Ankara'da otoyol kenarında kadına şiddet kamerada 09.05.2021 | 08:45
Yavru boz ayıları eliyle böyle besledi | Video 03:21
Yavru boz ayıları eliyle böyle besledi | Video 09.05.2021 | 08:34
Kadir Gecesinde Kudüs için dualar edildi | Video 04:47
Kadir Gecesinde Kudüs için dualar edildi | Video 09.05.2021 | 08:34
Son dakika: Bir grup genç kavgaya tutuştu! Pes dedirten sözler | Video 00:26
Son dakika: Bir grup genç kavgaya tutuştu! Pes dedirten sözler | Video 08.05.2021 | 23:49
Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı | Video 00:46
Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı | Video 08.05.2021 | 20:18
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii, Kadir Gecesi’nde mahya ile buluştu | Video 07:59
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii, Kadir Gecesi’nde mahya ile buluştu | Video 08.05.2021 | 17:39
Adana'da mal varlığını korumak için kocasıyla resmi nikah yapmayan kadına büyük sürpriz! 03:41
Adana'da mal varlığını korumak için kocasıyla resmi nikah yapmayan kadına büyük sürpriz! 08.05.2021 | 16:28
İstanbul Sultangazi'de İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı 02:47
İstanbul Sultangazi'de İSKİ'nin döşediği boru patladı, ev sular altında kaldı 08.05.2021 | 13:01
Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç flaş koronavirüs aşısı paylaşımı! Şifa olsun 00:25
Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç flaş koronavirüs aşısı paylaşımı! "Şifa olsun" 08.05.2021 | 15:11
Mersin'de korku dolu anlar! Alev topuna dönen TIR kullanılmaz hale geldi 01:04
Mersin'de korku dolu anlar! Alev topuna dönen TIR kullanılmaz hale geldi 08.05.2021 | 13:02

İstanbul’da çalıştığı iş yerinin şifreli çelik kasasından 415 bin 650 lira nakit para, 837 bin lira değerinde çek ve senet ile çek koçanı çalan “Muhasebe Müdürü” yakalandı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir iş yerinden 415 bin 650 lira nakit para, 837 bin lira değerinde çek ve senet ile bir çek koçanı çalındı.

Şikayet üzerine soruşturma açan İstanbul Polisi; Turgut Reis Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalınan para, çek, senet ve diğer malzemelerin iş yerinin çelik kasasından şifre ile açılarak alındığı belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayı iş yerinin "Muhasebe Müdürü" olan A.Y.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Olay anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., kasadan paraları, çek ve senetleri kendisinin çaldığını, çaldığı para ve çek ve senetlerin içerisinde olduğu çantayı iş yerinin tuvaletine sakladığını itiraf etti. Bulunan çanta muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA