Çalıştığı yerin kasasını soyan 'Muhasebe Müdürü' yakalandı | Video

İstanbul’da çalıştığı iş yerinin şifreli çelik kasasından 415 bin 650 lira nakit para, 837 bin lira değerinde çek ve senet ile çek koçanı çalan “Muhasebe Müdürü” yakalandı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir iş yerinden 415 bin 650 lira nakit para, 837 bin lira değerinde çek ve senet ile bir çek koçanı çalındı.

Şikayet üzerine soruşturma açan İstanbul Polisi; Turgut Reis Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalınan para, çek, senet ve diğer malzemelerin iş yerinin çelik kasasından şifre ile açılarak alındığı belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayı iş yerinin "Muhasebe Müdürü" olan A.Y.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Olay anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., kasadan paraları, çek ve senetleri kendisinin çaldığını, çaldığı para ve çek ve senetlerin içerisinde olduğu çantayı iş yerinin tuvaletine sakladığını itiraf etti. Bulunan çanta muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli A.Y., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.