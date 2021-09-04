Çalıştıkları işyerinden 1.3 milyonluk hırsızlık yaptılar

İstanbul Bağcılar’da bir iş yerinde çalışan iki kişi iş yerine temizlik yapma bahanesiyle erkenden gidip 1.3 milyon liralık soygun yaptılar. Kaçan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Paralar bulundu sahibine teslim edildi. Şüphelilerin işyerindeki anları güvenlik kameralarına yansıdı.