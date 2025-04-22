Cam silerken 4. kattan düşen kadın ağır yaralandı | Video
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4. kattaki evinin camını silen kadın, aşağı düşerek ağır yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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