Video Yaşam Çamaşır makinesine giren 1 buçuk metrelik karayılanı nasihat vererek doğaya bıraktı | Video
Çamaşır makinesine giren 1 buçuk metrelik karayılanı nasihat vererek doğaya bıraktı | Video

Çamaşır makinesine giren 1 buçuk metrelik karayılanı nasihat vererek doğaya bıraktı | Video

26.05.2025 | 09:43

Hatay’da bir evdeki çamaşır makinesine giren kara yılan, ‘Yılancı Kemal’ tarafından "Sevgili kara yılan bir sonrakine ben olmayabilirim, insanlardan uzak dur. Yoksa seni öldürürler" denilerek doğaya bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Payas ilçesinde bir evdeki çamaşır makinesine giren 1 buçuk metrelik kara yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerden yılanı teslim alan haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer, kara yılanı insan yaşamından uzak bir noktada doğaya saldı. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Başer, doğaya bıraktığı yılana "Sevgili kara yılan bir sonrakine ben olmayabilirim, insanlardan uzak dur. Yoksa seni öldürürler" diyerek nasihat verdi.

Kara yılanların eko sistem için önemine değinen Başer, "Kara yılan, insanlara tehdidi olmayan ve zehirsiz bir sürüngen. Kemirgenlerle beslenir, fareleri yer. Bir eve gelmişse kara yılan o evde fare vardır ve onu yemeye gelmiştir. Onun kokusunu alır ve ona gelir. Yılanın gezdiği yere kemirgen yaklaşmaz, kemirgenlerin olduğu yere de yılan gelir. Isırır agresiftir ama ısırması insana zarar vermez. Beslendiği kemirgenlerden dolayı bakteri taşıyabilir. Eko sistem için çok önemli bir canlı türüdür ve zehirli yılan olan engerek yılanlarını da yer. Bu bir fare avcısıdır, kara yılanları öldürmeyelim ve insanlara saldırmaz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çamaşır makinesine giren 1 buçuk metrelik karayılanı nasihat vererek doğaya bıraktı | Video 03:30
Çamaşır makinesine giren 1 buçuk metrelik karayılanı nasihat vererek doğaya bıraktı | Video 26.05.2025 | 09:43
Polisi beybi, müşterileri koli şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine Pandora Operasyonu | Video 01:29
Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine "Pandora Operasyonu" | Video 26.05.2025 | 08:32
Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 33 tutuklama | Video 01:10
Organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 33 tutuklama | Video 26.05.2025 | 08:32
Ankara’da düğünde çıkan kavga kamerada | Video 01:42
Ankara’da düğünde çıkan kavga kamerada | Video 26.05.2025 | 08:32
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı darp etti | Video 01:00
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı darp etti | Video 26.05.2025 | 08:32
Tokat’ta gümrük mührü kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı | Video 02:32
Tokat'ta gümrük mührü kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı | Video 26.05.2025 | 08:31
30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video 04:53
30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video 26.05.2025 | 08:31
Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan büyük risk! 04:43
Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan büyük risk! 25.05.2025 | 22:44
Esenyurt’ta bir dönerci ve rezidansa kurşun yağmuru kamerada | Video 03:48
Esenyurt’ta bir dönerci ve rezidansa kurşun yağmuru kamerada | Video 25.05.2025 | 16:48
Trafikte tartıştığı bıçaklı saldırgana yangın tüpüyle karşılık verdi | Video 01:13
Trafikte tartıştığı bıçaklı saldırgana yangın tüpüyle karşılık verdi | Video 25.05.2025 | 14:51
Polonya’daki ortaklık kavgası Beyoğlu’na uzandı! Eczaneye kurşun yağmuru | Video 03:53
Polonya'daki ortaklık kavgası Beyoğlu'na uzandı! Eczaneye kurşun yağmuru | Video 25.05.2025 | 14:51
At arabası ile otomobile çarpıp kaçtı | Video 01:03
At arabası ile otomobile çarpıp kaçtı | Video 25.05.2025 | 14:51
Kağıthane’de halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 02:30
Kağıthane’de halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 25.05.2025 | 14:51
Kardeşinin mezuniyet törenine giderken altınlarını komşusu çaldı | Video 05:32
Kardeşinin mezuniyet törenine giderken altınlarını komşusu çaldı | Video 25.05.2025 | 10:26
Komşular arasındaki köpek kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 02:55
Komşular arasındaki köpek kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 25.05.2025 | 10:26
Mersin’de kiracı anahtarı vermek için ’12 milyon lira istedi’ iddiası | Video 01:49
Mersin'de kiracı anahtarı vermek için '12 milyon lira istedi' iddiası | Video 25.05.2025 | 10:26
Uludağ’da tilkileri besledi, o anları kayda aldı | Video 00:33
Uludağ'da tilkileri besledi, o anları kayda aldı | Video 25.05.2025 | 09:49
Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video 04:23
Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video 25.05.2025 | 09:49
Deve kuşunu trafikte gören vatandaşın şaşkınlığı gülümsetti | Video 00:22
Deve kuşunu trafikte gören vatandaşın şaşkınlığı gülümsetti | Video 25.05.2025 | 09:49
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video 01:14
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video 25.05.2025 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY