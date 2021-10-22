Video Yaşam Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı

Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı

22.10.2021 | 10:31

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İstanbul Kağıthane'de yaşayan Hacı Ali Aydar, 4 evladını erken doğum nedeniyle toprağa verdikten sonra ilk çocuğunu 2017'de kucağına aldı. Aydar, kızının doğumunun ardından bir yemek firmasında bulaşıkçı olarak işe başladı.

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