Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı | Video
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Sivas’ın Divriği ilçesinde cami cemaatinin ayakkabısını çalan bir köpek güvenlik kameralarına yakalandı.
Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Kültür caminde köpek cami cemaatinin ayakkabısını çaldı. Bir vatandaş namaz kılmak için ayakkabısını cami kapısında çıkararak içeriye girdi. Hemen ardından ise köpek gelerek ayakkabıyı çaldı. Koşarak cami kapısından uzaklaşan sevimli hırsız ağzındaki ayakkabıyla sokak sokak gezdi. Sevimli hırsızın ayakkabıyı çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.