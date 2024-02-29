Video Yaşam Camide imamın cüzdanını çaldı! Cüzdanla yakaladılar | Video
Camide imamın cüzdanını çaldı! Cüzdanla yakaladılar | Video

Camide imamın cüzdanını çaldı! Cüzdanla yakaladılar | Video

29.02.2024 | 09:40

İstanbul’da bir camide; cami imamının ceketinin cebinden cüzdanını çalan hırsız, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Mabetten Hırsızlık" soruşturması Esenler İlçesi'nde açıldı. 22 Şubat Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Esenler İlçesi Tuna Mahallesi'nde bulunan bir caminin şadırvan kısmında abdest alan cami imamı F.O.'nun ceketinden cüzdanının çalınması üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri inceleme başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Kimlikleri kısa süre içerisinde tespit edilen A.A. ve D.K. isimli iki kişinin cami içerisinde bulunan şadırvan bölümüne girdikleri, bir süre gözlem yaptıktan sonra A.A.'nın askıda olan ceketinin cebinden cüzdanı çalarak kaçtıkları tespit edildi. Olayı gerçekleştiren A.A., aynı gün Bağcılar iİçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.A.'nın çaldığı cüzdan, içerisindeki beş bin 450 lira nakit para, banka kartları ve kredi kartları ile birlikte ele geçirildi ve mağdura teslim edildi. "Evden Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık, Otodan Hırsızlık" başta olmak üzere benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve yasal işlemlerinin ardından "Mabetten Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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