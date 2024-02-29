Camide imamın cüzdanını çaldı! Cüzdanla yakaladılar | Video
İstanbul’da bir camide; cami imamının ceketinin cebinden cüzdanını çalan hırsız, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
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