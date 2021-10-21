Video Yaşam Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada
Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada

Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada

21.10.2021 | 10:49

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ANTALYA'da bir camiden çamaşır makinesi çaldıkları belirlenen K.Y. ve Y.Y., polisin takibi sonucu yakalandı. İki şüphelinin çamaşır makinesini çalıp, kağıt topladıkları arabaya koyma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Hırsızlık olayı, dün sabaha karşı Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Camiye giren 2 şüpheli, çamaşır makinesini kağıt topladıkları el arabasına koyup, uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin K.Y. ve Y.Y. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu iki şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, hurdacı M.A.'ya satıldığı belirlenen çamaşır makinesi de bulunarak cami görevlisine teslim edildi. Hurdacılık yapan M.A. hakkında 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' ilgili işlem yapılırken, iki şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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