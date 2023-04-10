Video Yaşam Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı | Video
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı | Video

Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı | Video

10.04.2023 | 09:16

Çorum’un İskilip ilçesinde teravih namazı sonrası camiden çıkanlara ateş açılması sonucu aralarında köy muhtarının da bulunduğu 2’si kadın 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, ilçeye bağlı Yukarıörenseki Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre, köyde yaşayan Yalçın G., teravih namazı sonrası camiden çıkanların bulunduğu alana tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarına saçmalar isabet eden köy muhtarı Osman K. ve oğlu Sinan K., Raşit Ç., Seyit A.Y., Fikriye ve Satı G. yaralandı. Bayat ve İskilip Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Nisan 2023 Pazartesi atv izle! | Video 05:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Nisan 2023 Pazartesi atv izle! | Video 10.04.2023 | 10:44
Beykoz’da okul servisi alev alev yandı | Video 01:07
Beykoz’da okul servisi alev alev yandı | Video 10.04.2023 | 10:16
Kadıköy’de otomobil kaldırıma vurdu: 5 yaralı | Video 02:01
Kadıköy'de otomobil kaldırıma vurdu: 5 yaralı | Video 10.04.2023 | 09:27
Bağcılar’da silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı! | Video 00:16
Bağcılar'da silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı! | Video 10.04.2023 | 09:28
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı | Video 01:39
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı | Video 10.04.2023 | 09:16
Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan imam: Enkaz altında sabah namazını kıldım | Video 07:42
Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan imam: "Enkaz altında sabah namazını kıldım" | Video 10.04.2023 | 08:54
Hatay’da kontrolden çıkan minibüs benzin istasyonuna daldı | Video 00:34
Hatay'da kontrolden çıkan minibüs benzin istasyonuna daldı | Video 10.04.2023 | 08:57
Kalabalık iki grup arasında kavga: 4 yaralı | Video 00:54
Kalabalık iki grup arasında kavga: 4 yaralı | Video 10.04.2023 | 08:56
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı | Video 01:31
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı | Video 09.04.2023 | 21:44
Nusaybin’de camii minaresine isabet eden yıldırımın patlama anı güvenlik kamerasında! | Video 01:44
Nusaybin’de camii minaresine isabet eden yıldırımın patlama anı güvenlik kamerasında! | Video 09.04.2023 | 16:44
Takside başından vurularak öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:03
Takside başından vurularak öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.04.2023 | 16:41
Kaza yapan ambulans küle döndü: 5 yaralı | Video 01:21
Kaza yapan ambulans küle döndü: 5 yaralı | Video 09.04.2023 | 16:40
İstanbul’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 00:17
İstanbul’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 09.04.2023 | 15:48
Osmaniye’de 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 00:39
Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 09.04.2023 | 15:15
İstanbul’da silahlı çatışma anları kamerada! | Video 02:58
İstanbul'da silahlı çatışma anları kamerada! | Video 09.04.2023 | 15:08
Mersin’de işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da yakalandı | Video 03:07
Mersin’de işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da yakalandı | Video 09.04.2023 | 15:05
Adana’da evin bahçesine EYP atıp, pompalı tüfekle ateş ettiler! | Video 00:28
Adana'da evin bahçesine EYP atıp, pompalı tüfekle ateş ettiler! | Video 09.04.2023 | 13:56
Babasını hayattan koparan kazada yaralanmıştı... 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti! | Video 01:09
Babasını hayattan koparan kazada yaralanmıştı... 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti! | Video 09.04.2023 | 13:10
Gümüşhane yaylalarında kar ve sis manzaraları böyle görüntülendi | Video 01:50
Gümüşhane yaylalarında kar ve sis manzaraları böyle görüntülendi | Video 09.04.2023 | 13:04
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar | Video 00:34
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar | Video 09.04.2023 | 13:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA