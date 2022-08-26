Video Yaşam Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video
Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video

Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video

26.08.2022 | 13:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video 00:16
Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video 26.08.2022 | 13:31
Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:46
Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.08.2022 | 13:34
Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video 01:35
Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video 26.08.2022 | 13:31
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla ters şeride girdi, korku dolu anlar yaşattı | Video 00:57
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla ters şeride girdi, korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 13:33
İETT otobüsü şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti iddiası | Video 05:58
İETT otobüsü şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti iddiası | Video 26.08.2022 | 12:57
Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu | Video 02:10
Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu | Video 26.08.2022 | 12:54
Üsküdar’da ’hatalı park’ kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video 03:49
Üsküdar’da 'hatalı park' kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video 26.08.2022 | 11:48
Kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girip hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada | Video 00:27
Kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girip hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 11:48
Sultanbeyli’de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 01:29
Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 26.08.2022 | 11:48
Sarıyer’de acı olay: Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı | Video 00:18
Sarıyer'de acı olay: Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı | Video 26.08.2022 | 11:33
Elazığ’da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video 03:48
Elazığ'da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 11:14
Antalya’da vicdanları sızlatan olay! 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar | Video 03:13
Antalya'da vicdanları sızlatan olay! 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar | Video 26.08.2022 | 10:44
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 00:39
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 26.08.2022 | 10:44
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 01:54
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 10:44
Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 02:57
Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 26.08.2022 | 10:30
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 04:48
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 10:28
Avcılar’da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 00:53
Avcılar'da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 26.08.2022 | 09:45
Antalya’da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 02:18
Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 09:05
Denizli’de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video 03:56
Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video 26.08.2022 | 09:17
Uşak’ta battaniye fabrikasında yangın | Video 01:12
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video 26.08.2022 | 08:47

İstanbul’da bir caminin dört bin lira değerindeki kapı tokmaklarını çalan bir kişi; Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Hüseyin Ağa Mahallesi'nde bulunan bir caminin dört bin lira değerindeki iki adet kapı tokmağı çalındı. "Mabetten Hırsızlık" soruşturması açıldı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; kapı tokmaklarını çevirerek çaldığını ve açık kimliğini tespit ettikleri N.G. isimli hırsızı Hüseyin Ağa Mahallesi'nde gözaltına aldı. "Mabetten Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen N.G. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA