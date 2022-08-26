Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video

İstanbul’da bir caminin dört bin lira değerindeki kapı tokmaklarını çalan bir kişi; Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Hüseyin Ağa Mahallesi'nde bulunan bir caminin dört bin lira değerindeki iki adet kapı tokmağı çalındı. "Mabetten Hırsızlık" soruşturması açıldı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; kapı tokmaklarını çevirerek çaldığını ve açık kimliğini tespit ettikleri N.G. isimli hırsızı Hüseyin Ağa Mahallesi'nde gözaltına aldı. "Mabetten Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen N.G. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.