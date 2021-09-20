Video Yaşam Camisi taşınan 'yalnız minare' ilgi odağı oldu | Video

Camisi taşınan 'yalnız minare' ilgi odağı oldu | Video

Camisi taşınan 'yalnız minare' ilgi odağı oldu | Video
20.09.2021 | 09:41

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Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ne bağlı Geriş Mahallesi'nde yer alan yalnız minare ilgi odağı oldu. Bir hayırsever tarafından 1908 yılında yaptırılan minare, 1962 yılında caminin yerinin değiştirilmesi üzerine, kullanım dışı kalırken, yıkılmayarak muhafaza edildi.

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Geriş Mahalle meydanında bulunan tuğladan yapılmış olan Çerkez Minaresi ilgi odağı haline geldi. Minare, 16 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilirken, mahallenin simgesi haline geldi. Caminin 15 metre ileriye yapılması ile yalnız kalan minarenin ilgi gördüğünü anlatan vatandaşlar, mahallenin simgesi olduğunu söylediler. Çocukluğundan beri mahallede oturduğunu anlatan Rafet Yedikardeşler (75); "Cami taşınınca minare yalnız kaldı. Arkadaşların ifadesine göre, minare traktörle yıkılmak istenmiş. Ama devrilmemiş. O günden beri Geriş Mahallesi bu minareye sahip çıkıyor" dedi.

70 yaşındaki Hasan Toydemir de "Vaktinde burada ufak bir cami vardı. Yol geçiyordu. Sonra bu caminin olduğu arsa boştu. Cami 1962'de yapıldı. Minareyi yıkmadılar. Yıkmak için çekmek istediler. Yıkılmadı, ondan dolayı bıraktılar. Gelenin gidenin ilgisini çekiyor" dedi.

73 yaşındaki Ahmet Suçıkaranlar ise "Bu mahallede doğdum büyüdüm. 73 yaşındayım. Bu minareyi bildim bileli görüyorum. Cami buradaydı. Sonra yeni bir camı yapılırken, minare ortada kaldı. Yıkılmadı. Bir anıt olarak kaldı. Çok da güzel oldu" diye konuştu.

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