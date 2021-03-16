Video Yaşam Camiye giren hırsız, ses cihazını kefene sarıp çaldı | Video

Camiye giren hırsız, ses cihazını kefene sarıp çaldı | Video

Camiye giren hırsız, ses cihazını kefene sarıp çaldı | Video
16.03.2021 | 11:30

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Diyarbakır'da bir camiye giren hırsız, yaklaşık 8 bin lira değerindeki ses cihazını yanında getirdiği kefen bezine sarıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan bir camide yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ezan okumak için camiye gelen caminin imamı, ses cihazının olduğu odaya girince cihazın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen imam, ses cihazının bir kişi tarafından çalındığını gördü.

Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin elinde bir poşet ile namaz kılmak bahanesiyle camiye girdiği görülüyor. Söz konusu camide bir süre dolanan hırsızlık şüphelisi, kimselerin olmamasından faydalanarak ses cihazının olduğu caminin ikinci katına doğru yöneliyor. Bir süre ses cihazının olduğu odada bekleyen şüpheli, daha sonra yanında getirdiği kefen bezine 8 bin lira değerindeki ses cihazını sarıp camiden ayrıldığı görülüyor.
Cami cemaati, zanlının bir an önce yakalanmasını isterken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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