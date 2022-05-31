Video Yaşam Camiye girip kablo çalan hırsızlar yakalandı | Video
Camiye girip kablo çalan hırsızlar yakalandı | Video

Camiye girip kablo çalan hırsızlar yakalandı | Video

31.05.2022 | 09:32

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İstanbul Başakşehir’de bir camiye giren hırsızlar cami içerisindeki yaklaşık 50 bin liralık kabloyu çalıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kabloyu çalıp araçlarına yükledikleri anların ise görüntüleri ortaya çıktı.

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Başakşehir Mehmet Akif Ersoy camisine geçtiğimi hafta giren hırsızlar cami içerisindeki kabloları çaldılar. Yaklaşık 50 bin liralık kablo çalan iki hırsız kabloyu geldikleri aracın bagajına yükleyip kapağını dahi kapatmadan kaçtılar.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler 15 suç kaydı olan Anıl Ş. (28) ve 14 suç kaydı olduğu öğrenilen Emre Y. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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