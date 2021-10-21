Video Yaşam Camiyi mesken tutan hırsızlar paratoneri böyle çaldı | Video
Camiyi mesken tutan hırsızlar paratoneri böyle çaldı | Video

Camiyi mesken tutan hırsızlar paratoneri böyle çaldı | Video

21.10.2021 | 14:50

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Osmaniye’de Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Halitpaşa Camii’ni mesken tutan hırsızlar, cami cemaatini canından bezdirdi. Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden vatandaşlar, sabah ve yatsı namazlarına dahi korkarak gelip gittiklerini söylediler.

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Yıllardan beri hırsızlarla başlarının dertte olduğunu ifade eden cami cemaati, son 10 gün içerisinde hırsızların 3-4 defa camiye girdiklerini söyledi. Güvenlik kameraları tarafından 24 saat görüntülerin kayıt altına alındığını dahi dikkate almayan hırsızlar, cami minaresinin şerefe kısmına çıkarak paratoner kablosunu kesti. Daha sonra aşağıya inerek paratoneri çalan hırsızlar, camiyi ve mahalle sakinlerini yaklaşık 10 bin lira civarında zarara uğrattı.

Hırsızlardan mustarip olduklarını ifade eden cami imamı Mehmet Nurdoğan, "Camide yaşanan olumsuzluklardan dolayı bugüne kadar rahatsız olduk. Zaman zaman muslukları çaldılar, daha sonra da caminin içerisine girilerek bir takım zararlar verildi. Hırsızlar yakalandı. Aradan bu kadar zaman geçti, camimize geldiğimizde cami minaremizin paratonerinin kesilmiş olduğunu gördük. Emniyete bilgi verdik. Geldiler, gerekli işlemleri yaptılar. Hırsızlardan çok mustaribiz. Önlem alınmasını istiyoruz. Emniyetimize ve adaletimize güveniyoruz. Cemaatimiz de mustarip, sürekli üzüntü duyuyorlar. Yaklaşık 10 gün içerisinde hırsızlar camimizi yoklamış, en sonda minare girişinin kapısını kırarak içeriye girmişler, şerefeye varmış, ona da kanaat etmemiş. Vatandaş, alemin altına varana kadar çıkıyor, oradan paratonerin kablosunu kesiyor ve paratoneri alarak gidiyor. Zararına bakacak olursak araştırmasını yaptım. 10 bin liranın üzerinde. Biz bu paraları cemaatten, yani sizlerden topluyoruz. İnsanlardan para istemekten de utanıyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Harun Peksoy ise, "Cami ve evlere mahallemizde hırsızlık girişiminde bulunuluyor. Gece yatsı namazına geldiğimizde korkarak geliyoruz. Hırsızlarla bir an karşı karşıya gelme tereddüttü içerisindeyiz. Geç saatlerde ailemizi bakkala, misafirliğe göndermeye korkuyoruz. Can güvenliğimiz yok, tedirginlik içerisindeyiz" dedi.

Can güvenliklerinden endişe duyduklarını dile getiren Mehmet Narin ise "Can güvenliğimiz yok. İnan ben sabahları camiye korkarak geliyorum. Birisi bana bıçak sokacak ya da başka bir şey yapacak. Allah bunları ıslah etsin. Her şey olur da caminin malı çalınır mı? Cami malı hepimizin malıdır. Sen bunu çalarken hiç Allah'tan korkmadın mı? Ben çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

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