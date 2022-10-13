Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video

İstanbul’da camlarını kırdığı araçları soyan hırsız, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Fatih İlçesi'ne bağlı Karagümrük Mahallesi'nde iki aracı soyan L.D., Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık, kapkaç, sahtecilik ve benzeri asayiş suçlarından çok sayıda kaydının olduğu tespit edilen L.D. isimli hırsız "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.