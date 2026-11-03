Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü! O anlar kamerada
03 Kasım 2026 08:54
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Gökyüzünü aydınlatan yıldırımın kuleye isabet ettiği anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte gökyüzünde şimşekler çakarken, Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Kuleye isabet eden yıldırım, geceyi bir anda aydınlattı. O anlar kameraya yansırken, ortaya dikkat çekici görüntüler çıktı.
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