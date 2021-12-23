Çamlıca Tepesi beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Çamlıca tepesine yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise Çamlıca Tepesine gelerek vakit geçirdi. Çamlıca'da oluşan manzara ise kendine hayran bıraktı.

KAR YAĞIŞINI GÖREN VATANDAŞLAR ÇAMLICA TEPESİNE KOŞTU

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar evlerinden gelerek Çamlıca Tepesinde karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ailesiyle o anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.