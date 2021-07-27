Can Yaman'ın ilginç spor hareketleri, izleyenleri şaşırttı | Video
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Uzun zamandır İtalya'da olan ve İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen Can Yaman, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Can Yaman'ın ilginç spor hareketleri, izleyenleri şaşırttı.