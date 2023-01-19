Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem | Video
Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 05.26 da Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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