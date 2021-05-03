Video Yaşam Çanakkale Boğazı deniz salyası ile kaplandı | Video

Çanakkale Boğazı deniz salyası ile kaplandı | Video

Çanakkale Boğazı deniz salyası ile kaplandı | Video
03.05.2021 | 12:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır'da kümeste şaşkınlık verici olay! İlginç olayı duyanlar horozu görmeye geliyor 05:25
Diyarbakır'da kümeste şaşkınlık verici olay! İlginç olayı duyanlar horozu görmeye geliyor 03.05.2021 | 15:22
Yaren leyleğin yavruları dünyaya geldi | Video 04:16
"Yaren" leyleğin yavruları dünyaya geldi | Video 03.05.2021 | 15:26
Trabzon'da ilginç görüntü! Beslediği sokak köpeği namazda yanından ayrılmadı 01:02
Trabzon'da ilginç görüntü! Beslediği sokak köpeği namazda yanından ayrılmadı 03.05.2021 | 15:23
Sivas'ta itfaiyenin parmağa sıkışan yüzüğü çıkartma operasyonu kamerada! 04:53
Sivas'ta itfaiyenin parmağa sıkışan yüzüğü çıkartma operasyonu kamerada! 03.05.2021 | 08:44
Bir babanın en ağır yükü. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü | Video 01:15
Bir babanın en ağır yükü. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü | Video 03.05.2021 | 14:58
Yunusların tekne ile dansı kamerada | Video 01:52
Yunusların tekne ile dansı kamerada | Video 03.05.2021 | 14:32
Kısıtlama saatinde dirft atan sürücü güvenlik kamerasında | Video 01:03
Kısıtlama saatinde dirft atan sürücü güvenlik kamerasında | Video 03.05.2021 | 14:33
Hırsızlıktan serbest kaldığı gün telefon çalan zanlı kamerada | Video 00:36
Hırsızlıktan serbest kaldığı gün telefon çalan zanlı kamerada | Video 03.05.2021 | 14:32
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:20
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 03.05.2021 | 14:23
Çanakkale Boğazı deniz salyası ile kaplandı | Video 07:51
Çanakkale Boğazı deniz salyası ile kaplandı | Video 03.05.2021 | 12:52
Elazığ'da hem korku, hem keyif veren dev salıncak | Video 04:53
Elazığ'da hem korku, hem keyif veren dev salıncak | Video 03.05.2021 | 12:52
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kendi kendini öptüğü anlar kamerada! 02:51
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kendi kendini öptüğü anlar kamerada! 03.05.2021 | 13:23
Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı 00:37
Serbest bırakılır bırakılmaz soygun yaptı 03.05.2021 | 13:21
VİDEOLU ANLATIM | Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma 03:04
VİDEOLU ANLATIM | Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma 03.05.2021 | 13:13
Diyarbakır’da eğlence yapılan mekana baskın kamerada | Video 01:28
Diyarbakır’da eğlence yapılan mekana baskın kamerada | Video 03.05.2021 | 11:48
SON DAKİKA: Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma 03:04
SON DAKİKA: Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma 03.05.2021 | 11:48
25 yıldır Türkiye’de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı | Video 02:36
25 yıldır Türkiye’de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı | Video 03.05.2021 | 11:38
Minik serçenin aynadaki oyunu görenleri gülümsetti | Video 01:44
Minik serçenin aynadaki oyunu görenleri gülümsetti | Video 03.05.2021 | 11:38
Türkiye’de böylesini hiç görmediniz. Karagöl Yaylası eşsiz manzarası ve el değmemiş doğası ile dikkat çekiyor | Video 03:41
Türkiye’de böylesini hiç görmediniz. Karagöl Yaylası eşsiz manzarası ve el değmemiş doğası ile dikkat çekiyor | Video 03.05.2021 | 11:38
Evden uzaklaştırma aldı, kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı | Video 01:45
Evden uzaklaştırma aldı, kapanmada sokakta kaldı ortalığı birbirine kattı | Video 03.05.2021 | 10:44

Çanakkale Boğazı, son birkaç aydır sıklıkla görülmeye başlayan deniz salyalarının oluşturduğu kirli tabaka ile görenleri tedirgin ediyor. Çanakkale İskele ve kordon boyunu komple kaplayan deniz salyası drone ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağlarına zarar veren müsilajın etkisi hala devam ediyor. Hava sıcaklıklarının değişimine bağlı olarak ortaya çıkan deniz salyası, balık popülasyonunu da tehdit ediyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklinde olan ve köpüğü andıran müsilaj tehdidi drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale Boğazı'nın sahillerini boydan boya kaplayan deniz salyası görenleri de tedirgin etti.
Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Şimdi burada görüntüde de görüldüğü gibi, balıkçılar tarafından kaykay ya da deniz salyası olarak bilinen bu olay, aslında bir kirlilik faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Bu kirliliği ne oluşturuyor? Organik madde birikimi oluşturuyor. Organik maddeyi fitoplankton dediğimiz tek hücreli deniz canlıları oluşturuyor. Bunlar yoğun algelblum dediğimiz, litrede milyonlarca sayıya ulaşıyorlar ve Marmara Denizi yüzey akıntı sistemine sahip olduğu için, dip akıntı sistemi var ama kaykay ile ilişkili olarak sadece yüzey akıntı sisteminden bahsedeceğim. Bu akıntının olmadığı bölgelerde organik madde birikimi 150-200 metrede tamamen biyolojik parçalanmaya uğrarlar. Ama Marmara Denizi'nde bu kuvvetli akıntı sistemi nedeniyle; bunların çökelmesi, bu organik maddenin dip sulara taşınması ve orada parçalanması zorlaşıyor. Yüzey sularında bu olay gerçekleştiği için organik çorba oluşuyor" dedi.

"BALIKÇILAR AÇISINDAN SON DERECE PROBLEMLİ"
Müsilaj olayının balıkçılar açısından büyük sorunlara neden olduğunu belirten Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Bu organik çorba oluşumu da Marmara Denizi'nin tüm bölgelerinde var. Ben bunu inceledim; Kuzey ve Güney bölgelerinde de var. Dolayısıyla akıntı nedeniyle liman bölgelerine taşınma söz konusu oluyor. Yani burada gördüğünü şey tamamen kaykay olayı değil. Marmara Denizi'nin ya da Çanakkale denizinin açık sularından buraya doğru taşınmış ve birikmiş olay. Balıkçılık açısından son derece problemli bir olay, yani Çanakkale'deki balık fiyatlarının artışına neden olan bir durum. Balıkçılık hatta turizm açısından da kötü görüntüye sebep olan bir olay" diye konuştu.

"İNSAN SAĞLIĞI İÇİN SORUN OLUŞTURMUYOR"
Hava sıcaklıklarının değişimi nedeniyle ortaya çıkan müsilajların insan sağlığına herhangi bir zararının olmadığını da sözlerine ekleyen Türkoğlu, "İnsan sağlığı açısından bir sorun oluşturmuyor. Burada şuanda solunum yapıyoruz değil mi? Bize bir problemi yok. Bazen bu algler toksin madde de salgılayabilirler ama bunlar şuanda organik çorbaya ulaştığı için insan sağlığı açısından bir tehlike görmüyorum. Ama balıkçılık açısından son derece problemli bir olay" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA