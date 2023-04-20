Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapandı | Video

Çanakkale Boğazı'nda sabah etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.20 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Gemiler de boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.