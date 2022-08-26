Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu | Video

Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan kargo meşini ‘Mona’ için kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde olan 'Mona' isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 groston ağırlığındaki kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Daha sonra bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-3 römorkörü, KIYEM-1 botu ve kılavuz kaptan gönderildi.Karaya oturan kargo gemisinde ilk olarak römorkör eşliğinde bulunduğu bölgeden kurtarılacak daha sonra sörvey çalışması yapılıp, geminin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek.