Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu | Video

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Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan kargo meşini ‘Mona’ için kurtarma çalışması başlatıldı.
Karaya oturan kargo gemisinde ilk olarak römorkör eşliğinde bulunduğu bölgeden kurtarılacak daha sonra sörvey çalışması yapılıp, geminin sefere elverişli olup olmadığı incelenecek.