Çanakkale Erdek Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Çanakkale'de, merkez üssü Erdek Körfezi- Biga olan, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı?nın merkez üssünü Erdek Körfezi- Biga olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki deprem, saat 09.42'de meydana geldi. Depremin derinliği, 6.95 kilometre olarak saptandı.