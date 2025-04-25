Video Yaşam Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla SOLO TÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi | Video
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla SOLO TÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi | Video

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla SOLO TÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi | Video

25.04.2025 | 12:34

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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