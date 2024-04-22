Çanakkale’de 10 yıllık faili meçhul cinayet Jandarma İstihbarat tarafından çözüldü | Video 22.04.2024 | 12:59 Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ay boyunca süren titiz çalışmalar sonucunda 10 yıl önce öldürülen Z.C.’nin cinayeti aydınlatıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması çalışması kapsamında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 yıl önce öldürülen Z.C.'nin cinayeti 4 ay süren titiz çalışma sonucunda aydınlatıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

16 Ağustos 2014 tarihinde Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkiinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. geldi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalarda cesedin kimliği ve olayın şüphelileri tespit edilemedi. İçişleri Bakanlığı tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması çalışması kapsamında maktulün kimliğinin ve olayın şüphelilerin tespit edilmesi için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından dosyanın aydınlatılması için yeniden soruşturma başlatıldı. Ekipler tarafından 4 ay süren çalışmalar sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen edilen maktulün İstanbul Adli Tıp Kurumu DNA Veri Bankası'nda bulunan DNA örnekleri ile tespit edilen şüpheli şahıslardan alınan DNA örneklerinin eşleştirilmesi sonucu kimliği belirsiz erkek cesedinin Z.C. olduğu tespit edildi.

Kimliği tespit edilen Z.C. ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüpheliler üzerinde yapılan saha çalışmaları, teknik takip, HTS ve DNA eşleştirmesi sonucu, 'kasten öldürme' olayını gerçekleştiren, suça iştirak ve yardım ettiği tespit edilen Çanakkale'de 8, İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 9 şüpheliye yönelik 19 Nisan tarihinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda M.C., A.C., G.C., M.C., A.C., M.C., G.C., A.B. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada alınan ifadelerinde 10 Ağustos 2014 tarihinde Çanakkale merkezinde kendilerine ait işyerinde meydana geldiği, aynı gün gece geç saatlerde iş yerindeki bir halıya sarılarak, zanlılara ait araç ile Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkiinde uçurumdan atıldığı, maktulün aşırı alkol alması aile içerisinde eş ve çocuklarına karşı şiddet uyguladığı, ailenin kazancını eğlence mekanlarından harcadığı, çevredeki kişilere iddiaya göre tacize varan davranışlarda bulunduğu, olay gününde de işyerine tartışama sonucunda olayın meydana geldiği öğrenildi.

Şüpheliler jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.