6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Çanakkale’de 10 yıllık faili meçhul cinayet Jandarma İstihbarat tarafından çözüldü | Video
Çanakkale’de 10 yıllık faili meçhul cinayet Jandarma İstihbarat tarafından çözüldü | Video

Çanakkale’de 10 yıllık faili meçhul cinayet Jandarma İstihbarat tarafından çözüldü | Video

22.04.2024 | 12:59

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 ay boyunca süren titiz çalışmalar sonucunda 10 yıl önce öldürülen Z.C.’nin cinayeti aydınlatıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması çalışması kapsamında Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 yıl önce öldürülen Z.C.'nin cinayeti 4 ay süren titiz çalışma sonucunda aydınlatıldı. Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

16 Ağustos 2014 tarihinde Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkiinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. geldi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalarda cesedin kimliği ve olayın şüphelileri tespit edilemedi. İçişleri Bakanlığı tarafından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması çalışması kapsamında maktulün kimliğinin ve olayın şüphelilerin tespit edilmesi için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından dosyanın aydınlatılması için yeniden soruşturma başlatıldı. Ekipler tarafından 4 ay süren çalışmalar sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen edilen maktulün İstanbul Adli Tıp Kurumu DNA Veri Bankası'nda bulunan DNA örnekleri ile tespit edilen şüpheli şahıslardan alınan DNA örneklerinin eşleştirilmesi sonucu kimliği belirsiz erkek cesedinin Z.C. olduğu tespit edildi.

Kimliği tespit edilen Z.C. ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen şüpheliler üzerinde yapılan saha çalışmaları, teknik takip, HTS ve DNA eşleştirmesi sonucu, 'kasten öldürme' olayını gerçekleştiren, suça iştirak ve yardım ettiği tespit edilen Çanakkale'de 8, İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 9 şüpheliye yönelik 19 Nisan tarihinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda M.C., A.C., G.C., M.C., A.C., M.C., G.C., A.B. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada alınan ifadelerinde 10 Ağustos 2014 tarihinde Çanakkale merkezinde kendilerine ait işyerinde meydana geldiği, aynı gün gece geç saatlerde iş yerindeki bir halıya sarılarak, zanlılara ait araç ile Lapseki ilçesine bağlı Balcılar köyü Kuruçeşme mevkiinde uçurumdan atıldığı, maktulün aşırı alkol alması aile içerisinde eş ve çocuklarına karşı şiddet uyguladığı, ailenin kazancını eğlence mekanlarından harcadığı, çevredeki kişilere iddiaya göre tacize varan davranışlarda bulunduğu, olay gününde de işyerine tartışama sonucunda olayın meydana geldiği öğrenildi.
Şüpheliler jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çanakkale’de 10 yıllık faili meçhul cinayet Jandarma İstihbarat tarafından çözüldü | Video 01:39
Çanakkale’de 10 yıllık faili meçhul cinayet Jandarma İstihbarat tarafından çözüldü | Video 22.04.2024 | 12:59
Evi soyarken suçüstü yakalandı, adliyeye girerken sigara istedi | Video 03:14
Evi soyarken suçüstü yakalandı, adliyeye girerken sigara istedi | Video 22.04.2024 | 12:57
Küçükçekmece’de motosikletliler, sürücüye saldırdı | Video 01:29
Küçükçekmece'de motosikletliler, sürücüye saldırdı | Video 22.04.2024 | 12:59
Samsun’da 27 bin 412 adet sentetik ecza ve 100 sikke ele geçirildi | Video 01:23
Samsun'da 27 bin 412 adet sentetik ecza ve 100 sikke ele geçirildi | Video 22.04.2024 | 12:29
Ağrı’da baharla birlikte canlanan doğa mest etti | Video 06:12
Ağrı’da baharla birlikte canlanan doğa mest etti | Video 22.04.2024 | 12:16
İzmir’de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video 00:41
İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video 22.04.2024 | 12:24
Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama | Video 00:32
Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama | Video 22.04.2024 | 12:24
Küçükçekmece’de motosikletliler, sürücüye saldırdı: O anlar kamerada | Video 01:29
Küçükçekmece'de motosikletliler, sürücüye saldırdı: O anlar kamerada | Video 22.04.2024 | 12:05
Sarıyer’de minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı | Video 01:59
Sarıyer'de minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı | Video 22.04.2024 | 11:49
Maltepe’de taksici ile yolcu arasındaki kavga kamerada | Video 02:28
Maltepe'de taksici ile yolcu arasındaki kavga kamerada | Video 22.04.2024 | 11:40
Dedektör köpeği Daxo zehir tacirlerine geçit vermiyor | Video 00:43
Dedektör köpeği Daxo zehir tacirlerine geçit vermiyor | Video 22.04.2024 | 11:11
Kağıt bardakta kura çekimi ile mahalle muhtarı belirlendi, diğer aday itiraz etti | Video 04:30
Kağıt bardakta kura çekimi ile mahalle muhtarı belirlendi, diğer aday itiraz etti | Video 22.04.2024 | 11:11
Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı | Video 00:34
Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı | Video 22.04.2024 | 11:11
Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı | Video 00:46
Dakikalarca drift atmıştı, polisten kaçamadı | Video 22.04.2024 | 11:11
İstanbul’da emlakçıya silahlı saldırı kamerada! Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı | Video 01:50
İstanbul’da emlakçıya silahlı saldırı kamerada! Kaldırımdaki genç neye uğradığını şaşırdı | Video 22.04.2024 | 11:11
Şişli’de uyuşturucu operasyonu | Video 00:45
Şişli’de uyuşturucu operasyonu | Video 22.04.2024 | 10:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2024 Pazartesi atv izle | Video 04:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Nisan 2024 Pazartesi atv izle | Video 22.04.2024 | 10:59
Van Gölü’nün incisi Çarpanak Adası göz kamaştırıyor | Video 06:36
Van Gölü'nün incisi Çarpanak Adası göz kamaştırıyor | Video 22.04.2024 | 10:01
Sokak köpekleri 31 tavuğu telef etti | Video 00:44
Sokak köpekleri 31 tavuğu telef etti | Video 22.04.2024 | 10:20
Zifte bulanmış 10 yavru köpek, dernek üyelerinin girişimiyle temizlendi | Video 03:33
Zifte bulanmış 10 yavru köpek, dernek üyelerinin girişimiyle temizlendi | Video 22.04.2024 | 09:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA