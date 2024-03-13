Çanakkale'de 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 13.03.2024 | 14:57 Çanakkale’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 dosyadan toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 11 Mart tarihinde yapılan çalışmada Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 dosyadan toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.