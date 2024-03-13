Çanakkale'de 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video
Çanakkale’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 dosyadan toplam 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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