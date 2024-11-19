Çanakkale’de 61 ayrı suçtan aranması bulunan sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı | Video

Çanakkale’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep ederek haksız kazanç elde eden şüpheli gözaltına alındı. 61 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.