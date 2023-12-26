Video Yaşam Çanakkale’de bir kadına kezzaplı saldırı
Çanakkale’de bir kadına kezzaplı saldırı

Çanakkale’de bir kadına kezzaplı saldırı

26.12.2023 | 21:52

Çanakkale’de masaj salonunda çalışan bir kadının yüzüne kezzap atan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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