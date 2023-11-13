Video Yaşam Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü | Video
Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü | Video

Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü | Video

13.11.2023 | 10:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

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Çanakkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saat 08.00 itibariyle sağanak yağış başladı. Kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi.

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
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