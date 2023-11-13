Çanakkale’de cadde ve sokaklar göle döndü | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.
Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
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