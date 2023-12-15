Video Yaşam Çanakkale’de Kafes- 18 Operasyonu: 1 tutuklama | Video
Çanakkale’de Kafes- 18 Operasyonu: 1 tutuklama | Video

Çanakkale’de Kafes- 18 Operasyonu: 1 tutuklama | Video

15.12.2023 | 16:22

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kafes-18 Operasyonunda bir kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma (TCK-220), Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Birden Fazla Kişiyle Birlikte Yağma, Suç Örgütünün Faaliyetleri Çerçevesinde Tefecilik, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Tehdit ve Hakaret suçlarından şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak Kafes- 18 Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. M.T isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.T, M.B ve Ö.Ö isimli şahıslar hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
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