Video Yaşam Çanakkale'de köpek barınağında vahşet! | Video
Çanakkale'de köpek barınağında vahşet! | Video

Çanakkale'de köpek barınağında vahşet! | Video

29.03.2022 | 16:01

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Çanakkale Belediyesine ait hayvan barınağında çekildiği iddia edilen görüntüler büyük infial yarattı. Köpeklerin açlıkta birbirini parçalayıp, yedikleri iddia edilirken, olay ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, köpeklerin açlıkta birbirini parçalayıp, yedikleri iddia edildi. Şehir de büyük tepki toplayan korkunç olay pitbull cinsi köpeklerin birbirini yiyerek parçaladıkları anların, hayvansever Mehmet Keskin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve hayvanseverleri ayağa kaldıran korkunç olayda yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeğin parçalanan köpeği yediği görülüyor.. Görüntülerde ayrıca parçalanmış bir çok köpek olduğu görülürken görüntüleri kayda alan hayvansever Mehmet Keskin "Bu köpekler, burada aç ve susuzluktan da birbirlerini yiyorlar. Sözde hayvan barınağı, üç tane kulübe koymuşlar. Burası barınak olabilir mi, burası hapishane. Bu hayvanların suçu ne?" diyerek tepki gösteriyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayınlamasının ve sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri hakkında 'görevi ihmal' suçundan soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi de Sokak merkezde inceleme yaparak görevliler ve hayvansever Mehmet Keskin'in ifadesine başvurdu.

HAYVANSEVERLER İSYAN ETTİ

Çanakkale Mor Pati Derneği olayın ardından yaptığı açıklamada belediyeye büyük tepki gösterdi. Dernek Başkanı Emine Akın, " Gönüllü arkadaşımız, hayvanları ziyaret etmek için gittiğinde videolara da yansıyan o şok görüntülerle karşılaşıyor. Maalesef görüntülerden anladığımız üzere büyük bir kısmı yenmiş olan hayvan, en az 2 gün önce parçalanmış. Demek ki hayvanlara yemek bile verilmemiş. Gücü yettikleri hayvanları parçalayıp, yediklerine göre bu hayvanlar uzun süredir aç. Aç olmayan bir hayvan kendi türünü bu şekilde parçalayıp, yemez. Hayvanlar o şekilde atılmış ve kendi kaderine terk edilmiş. Bu görüntülere yansıyanların dışında eminim daha fazla can kaybı da vardır. Gözden ırak bir bölge olduğu için, insanların da uğrak yeri değil. Tepki göstermemek elde değil" dedi.

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