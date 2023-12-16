Video Yaşam Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı! Çardak'ta tarla ve bahçeler su altında kaldı | Video
Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı! Çardak'ta tarla ve bahçeler su altında kaldı | Video

Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı! Çardak'ta tarla ve bahçeler su altında kaldı | Video

16.12.2023 | 08:46

Çanakkale'de sağanak kent genelinde etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi Ova Mahallesi'nde bazı bahçe ve tarlalar su altına kaldı.

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