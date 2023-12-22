Video Yaşam Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

22.12.2023 | 15:12

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 8 şüpheli yakalandı. İkamette yapılan aramalarda 11,08 gram sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi, 7,13 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 5 payp ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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