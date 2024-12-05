Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama | Video
Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinden 3’ü tutuklandı.
Operasyonda, 1.585 Sentetik Ecza, 29,63 gram Bonzai Hammaddesi, 10,87 gram Bonzai, Hassas Terazi, Pompalı Tüfek ve Tabanca ile 20 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, O.I., S.D. ve İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli A.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, şüpheli E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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