Çanakkale’de yangın sonrası yeşil alanlara griye döndü | Video 19.07.2023 | 10:41 Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz Pazar günü çıkan ve dün kontrol altına orman yangını sonrası yanan alanlar drone ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz'da başlayan orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle müdahale edildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.Yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başlandığı öğrenildi.