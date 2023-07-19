Çanakkale’de yangın sonrası yeşil alanlara griye döndü | Video
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz Pazar günü çıkan ve dün kontrol altına orman yangını sonrası yanan alanlar drone ile görüntülendi.
Yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başlandığı öğrenildi.
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