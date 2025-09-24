Video Yaşam Çanakkale'de yol verme kavgası çıkaran maganda yakalandı | Video
24.09.2025 | 11:22

Çanakkale’de trafikte yol verme tartışmasına giren sürücü diğer sürücünün önünü otomobiliyle kesti. O anlar araç kamerasına yansıdı. Sürücü B.G.'nin şikayetçi olması üzerine G.A. emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 20 Eylül Cumartesi günü saat 13.40 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. G.A., 17 AHA 491 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken B.G. ile yol verme tartışmasına girdi. İddiaya göre G.A. el ve kol işaretleri yaparak araçtan indi. Araçtan inen G.A., tartıştığı sürücü BG.'ye tehditler savurdu. G.A., daha sonra yoluna devam eden otomobili takip ederek benzin istasyonunda önünü kesti. Araçtan inen G.A., B.G.'nin üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç içerisindeki sürücü B.G., üzerine yürüyen G.A.'dan şikayetçi oldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünün konu hakkında yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi, Troy Park AVM kavşağında, B.G isimli şahıs aracıyla seyir halindeyken, başka bir araç içerisinde bulunan G. A. ve aynı araç içerisinde bulunan Ö. B tarafından hakaretlere maruz kalarak tehdit edildiğini beyan etmesi üzerine gerekli tahkikat başlatılmıştır. Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce yakalanmış olup adli makamlara sevk edilmiştir. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüzce bahse konu olay ile ilgili sürücü şahsa; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 57/1-e maddesinden idari para cezası uygulamış ve sürücü belgesine ilgili sağlık kuruluşundan doktor raporu alana kadar el konulmuştur."
