Çanakkale’deki orman yangını dron ile havadan görüntülendi | Video 17.07.2023 | 08:26 Çanakkale’de dün akşam saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını yaklaşık 15 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Karadan da çok sayıda arazözle, 500’e yakın insan gücüyle müdahale ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Öte yandan yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.