Çanakkale’deki orman yangını dron ile havadan görüntülendi | Video
Çanakkale’de dün akşam saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını yaklaşık 15 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Karadan da çok sayıda arazözle, 500’e yakın insan gücüyle müdahale ediliyor.
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