Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı | Video
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: ÇANAKKALE BAYRAMİÇ BEKİRLER YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.