Çanakkale'deki orman yangınına 38. saatte ekipler müdahale etmeye devam ediyor | Video
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'nde, geçtiğimiz gün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler 38 saattir yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
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