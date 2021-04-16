Video Yaşam Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde karaya oturan kargo gemisi kurtarıldı!
16.04.2021 | 17:17

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında dümen arızası yaparak karaya oturan 70 metre uzunluğundaki Türk bayraklı genel kargo gemisi için sörvey kontrolünün ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

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