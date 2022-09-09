Video Yaşam Cani kocanın dehşet saçtığı yeni görüntüler ortaya çıktı! “Ben ihanet etmedim” sözleri dikkat çekti | Video
Cani kocanın dehşet saçtığı yeni görüntüler ortaya çıktı! “Ben ihanet etmedim” sözleri dikkat çekti | Video

Cani kocanın dehşet saçtığı yeni görüntüler ortaya çıktı! “Ben ihanet etmedim” sözleri dikkat çekti | Video

09.09.2022 | 13:02

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Sakarya’da boşanmak üzere olduğu karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan cani kocanın yaşattığı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gözaltına alınan cani kocanın, “Ben ihanet etmedim” sözleri dikkat çekti.

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Boşanmak üzere olduğu eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan cani koca yaşattığı dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 2 çocuk sahibi olan kadını bıçak darbeleriyle ağır yaraladıktan sonra bölgeye gelen polis ekiplerinin ikazı neticesinde duran ve gözaltına alınan cani kocanın, "Ben ihanet etmedim" sözlerini tekrarladığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüde, vatandaşların yaşanan olaya tepkisi ile polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına aldığı anlar yer aldı. Öte yandan, şahsın 'Ben ihanet etmedim' sözlerini tekrarladığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı.

YARALI KADIN YOĞUN BAKIMDA
Olay, 7 Eylül günü sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi. Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.'yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralı kadının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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