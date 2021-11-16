Video Yaşam Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video
Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video

Canice öldürülen kadının kimliği tespit edildi | Video

16.11.2021 | 16:44

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Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak öldürülen kadının 41 yaşındaki Neslihan Kaya olduğu belirlendi. Canice öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edilirken, ablası Aslı Kaya, vahşi cinayetin planlı yapıldığını iddia ederek katil zanlısı yada zanlılarının bulunmasını istedi.

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Olay, öğle saatlerine doğru Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boş bir arazide yerde yarı çıplak şekilde yatan bir kadın gören vatandaşlar, durumu, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

BOĞAZI KESİLMİŞ, VÜCUDU DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kadının boğazının kesildiğini ve vücudunun pek çok yerinden defalarca bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kadının 41 yaşındaki Nesli Kaya olduğu tespit edildi. Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, talihsiz kadının ablası Aslı Kaya, yaşananlara isyan ederek katil zanlısı yada zanlılarının bulunmasını istedi.

"KARDEŞİMİN BOĞAZINI KESMİŞLER, KARNINA BIÇAKLARI SAPLAYARAK DELİK DEŞİK ETMİŞLER"
Yaşananlara isyan eden abla Aslı Kaya, "Kardeşimin boğazını kesmişler, karnına bıçakları saplayarak delik deşik etmişler. Beraber yaşadığı bir şahıs vardı, o yapmış olabilir. O şahsın kardeşi bize hep Neslihan'ı alın götürün yoksa öldürürüz diyordu. Öldürür, cesedini boş bir araziye atarız diyorlardı. Öldürdüler, kardeşimi paramparça ettiler. Bacım evliydi, 2 tane çocuğu vardı. İki yıl önce eşinden ayrıldı. Daha sonra Gaziantep otogarında bazı şahıslarla tanıştı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Bu şahıslar bacımı rahat bırakmadılar her türlü kötülüğü alıştırdılar. Daha önceden de işkence etmiş, yüzünü gözünü morartmış bacağına tornavida sokmuşlar. O katillerin bulunmasını istiyorum, bacıma bunları yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Kadınlar ölüyor, aileleri de böyle haykırıyor. Bu işe çözüm bulunsun. Bacımın cenazesini Nurdağı ilçesine götüreceğiz, babamın yanına defnedeceğiz. En son bir hafta önce aradı beni iyi değilim dedi" diye konuştu.
Cenaze aileye teslim edildi
Öldürülen kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan abla Aslı Kaya, göz yaşı dökerek feryat etmesi yürekleri sızlattı. Cenazenin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Hisar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Katil zanlısı yada zanlılarını bulmak için çalışma sürüyor
Öte yandan, olayın ardından cinayet zanlısı ya da zanlılarını bulmak için Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma ve araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

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