Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video
İstanbul Avcılar’da yan binadaki eve çatıdan giren yabancı uyruklu hırsız önce kameraya ardından ev sahibine yakalandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedilirken, şahıs ihbar üzerine Avcılar polisi tarafından saklandığı evde kıskıvrak ele geçirildi.
Olayla ilgili konuşan ev sahibi Songül Güler, "Kızım ve gelinim oturuyorduk burada. Kızımda karşı apartmanda oturuyor. Oradan kızım beni görmüş. Kızım görünce bana haber verdi. Anne çatıda biri var geziyor dedi. O anda damadım kapıyı açıyor. Adamla yüz yüze geliyorlar. Damadım kapıyı açtı açmasıyla beraber hırsız buradan yan binaya kaçtı. Geçen sene kızımın diz üstü bilgisayarı, kulaklığı, cep telefonu, parfümleri ve ayakkabıları çalındı. Aynı kişi mi bilemiyorum ama o binadan geliyor. Ben polislere bu binadan giriyorlar dedim. Polislerde arada bir topluyoruz bunları ama ben şu anda ev sahibine sesleniyorum. Herkese böyle ev vermesinler. Ev veriyorlarsa adam gibi birine versinler" dedi.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Hırsızın eve çatıdan girip ev sakinini görünce kaçtığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheli şahısın hırsızlık için evin balkonuna girmesi, ardından ev sakinini görünce ıslak çatıda canını hiçe sayıp kaçması yer aldı.
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