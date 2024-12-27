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Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video

Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video

27.12.2024 | 10:46

İstanbul Avcılar’da yan binadaki eve çatıdan giren yabancı uyruklu hırsız önce kameraya ardından ev sahibine yakalandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedilirken, şahıs ihbar üzerine Avcılar polisi tarafından saklandığı evde kıskıvrak ele geçirildi.

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Olay dün saat 15.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı bir binanın son katına yan binanın çatısından giren yabancı uyruklu hırsız, sesleri duyan ev sahibi tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs geldiği çatıdan tekrar evine girerek saklandı. Olay yerine ihbar üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler şüpheliyi saklandığı binada yakaladı. Yabancı uyruklu şahıs polis tarafında kıskıvrak yakalandı. Şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Songül Güler, "Kızım ve gelinim oturuyorduk burada. Kızımda karşı apartmanda oturuyor. Oradan kızım beni görmüş. Kızım görünce bana haber verdi. Anne çatıda biri var geziyor dedi. O anda damadım kapıyı açıyor. Adamla yüz yüze geliyorlar. Damadım kapıyı açtı açmasıyla beraber hırsız buradan yan binaya kaçtı. Geçen sene kızımın diz üstü bilgisayarı, kulaklığı, cep telefonu, parfümleri ve ayakkabıları çalındı. Aynı kişi mi bilemiyorum ama o binadan geliyor. Ben polislere bu binadan giriyorlar dedim. Polislerde arada bir topluyoruz bunları ama ben şu anda ev sahibine sesleniyorum. Herkese böyle ev vermesinler. Ev veriyorlarsa adam gibi birine versinler" dedi.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Hırsızın eve çatıdan girip ev sakinini görünce kaçtığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheli şahısın hırsızlık için evin balkonuna girmesi, ardından ev sakinini görünce ıslak çatıda canını hiçe sayıp kaçması yer aldı.
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