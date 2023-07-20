Video Yaşam Canını hiçe sayan şahsı kurtaran vatandaş o anlar anlattı | Video
Canını hiçe sayan şahsı kurtaran vatandaş o anlar anlattı | Video

Canını hiçe sayan şahsı kurtaran vatandaş o anlar anlattı | Video

20.07.2023 | 21:13

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde geçen pazar günü yıkılmak üzere olan köprüden atlamak isteyen vatandaşı kurtarmak için canını hiçe sayan vatandaş o anları anlattı.

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