Çankaya'da ilaç iade etmek isteyen şahıs eczacılara böyle saldırdı | Video

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi tartıştığı eczane çalışanlarına saldırdı. O anlar ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.