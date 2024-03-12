Canlarını hiçe saydılar! 3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada | Video 12.03.2024 | 16:05 Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 3 kız çocuğunun seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda yaşandı. 3 kız çocuğu seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayarak dakikalarca tırın arkasına tutunan çocuklar yürekleri ağza getirdi.O anlar seyir halindeki bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.