Video Yaşam Canlarını hiçe saydılar! 3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada | Video
Canlarını hiçe saydılar! 3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada | Video

Canlarını hiçe saydılar! 3 kız çocuğunun tehlikeli oyunu kamerada | Video

12.03.2024 | 16:05

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda 3 kız çocuğunun seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yapmaları yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda yaşandı. 3 kız çocuğu seyir halindeki tırın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı. Canlarını hiçe sayarak dakikalarca tırın arkasına tutunan çocuklar yürekleri ağza getirdi.

O anlar seyir halindeki bir aracın içindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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