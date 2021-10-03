Canlarını hiçe saydılar! Bahşiş almak için gelin arasının önüne atlayan çocuklar kamerada | Video
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Sultangazi’de iki genç bahşiş almak için canlarını hiçe sayarak düğün arabasının önünü kesti. Sürücünün aracı gençlerin üzerine sürme anı da kameraya yansıdı.
Olay saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, trafikte ilerlemeye çalışan gelin arabasının önünü kesen iki arkadaştan birisinin aracın ilerlemesine ısrarla engel olduğu görüldü. Gelin arabası sürücüsünün ise aracı gencin üzerine sürdüğü görülen görüntüde, gençlerin hem canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attıkları gözlendi. Öte yandan para alamayan gençlerin aracın camına vurup kaçması ise bu kadarına pes dedirtti.